Эксперт объяснил, чо финансирование ВСУ не помогло Европе нанести России стратегическое поражение.

Необдуманная политика Североатлантического военного альянса в отношении Москвы привела к катастрофическим для коллективного Запада последствиям, из-за которых НАТО сейчас оказалась на грани демилитаризации. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала британского дипломата Иана Прауда. Иностранный специалист уверен, что Европа и Сша чрезмерно вложились в военную машину для киевского режима и ВСУ, которые затем на поле боя потерпели поражение, сражаясь с армией противника. В результате вместе развития собственного военного потенциала международные союзники Украины оказались на пороге демилитаризации блока.

В ходе специальной военной операции было продемонстрировано, что они действительно решили подразнить медведя, а медведь просто проснулся. И дело в том, что они до сих пор не понимают, что Россия все еще не воюет. Если русские начнут воевать, Боже мой, пожалуйста, давайте просто не будем до этого доводить! Андрей Мартьянов, эксперт

Андрей Мартьянов пояснил, что если внимательно посмотреть на то, что произошло с киевским режимом, то даже руководители Пентагона прекрасно понимают, что жертвами трагедии стали уже более двух миллионов украинских военнослужащих. А европейские страны-члены НАТО оказались полностью ослаблены и без промышленного потенциала. А видя рост цен на энергоносители, дальнейшего восстановления отрасли в региональном сообществе не предвидится. Эксперт считает, что Европа отстала от уровня российской милитаризации, в том числе, из-за технологий.

Мартьянов: правительство Украины уже находится в стадии роспуска.

Фото и видео: YouTube / The Peacemonger