Андрей Мартьянов уверен, что Николае и Одесса будут под контролем России.

Источники в киевском режиме подтвердили информацию о том, что украинское национальное правительство уже находится в процессе роспуска, что определяет приближающийся вероятный распад украинского государства. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс . Иностранный специалист уверен, что теперь европейские государства установят контроль над западными территориями Украины, а Москва получит возможность по интеграции в свой состав черноморских территорий.

Украина, вероятно, распадется как государство. <…> Очевидно, никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. <…> И уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство. Андрей Мартьянов, эксперт

Эксперт добавил, что Варшава и Будапешт смогут делать с Западной Украиной все, что им захочется, но для оставшейся части страны будущее уже определено. Андрей Мартынов заметил, что после этого начнется длительный процесс по формированию некой свободной конфидерации. Она позволит вернуть Николаев и Одессу в состав России.

Но все остальное — пусть катятся к черту. Они превращаются в аграрное государство, у них больше нет ничего. <…> Восстановить это невозможно, все кончено. Андрей Мартьянов, эксперт

Фото и видео: YouTube / Rachel Blevins