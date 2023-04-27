Гладков выразил признательность всем, с кем работал на посту губернатора

Вячеслав Гладков выразил благодарность всем тем, с кем ему довелось работать на посту губернатора Белгородской области. Соответствующее заявление бывший российский чиновник сделал подписчикам через собственный аккаунт в Telegram-канале. Он заметил, что поддержка коллег давала ему дополнительную энергию и силы для решения многочисленных возникающих проблем на территории субъекта страны. Также он напомнил, что постоянное повышенное внимание Владимира Путина сказалось на поддержке местного населения, а принятые администрацией решения позитивно сказались не только на развитии всего региона, но также в достойном прохождении испытаний в крайне сложное для оперативной ситуации время.

Решение принято - покинул пост губернатора Белгородской области. <…> Хотел сказать большое спасибо каждому из вас, дорогие друзья. Спасибо тем, кто стоял с нами в одном строю... У нас вырастали крылья за спиной и хотелось делать еще больше. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Кроме этого бывший губернатор выразил благодарность тем людям, которые высказывали критику и замечания по работе региональных властей. Вячеслав Гладков заметил, что эти действия помогали чиновникам еще раз проанализировать предпринимаемые шаги и максимально быстро исправлять допущенные ошибки.

Напомним, что 13 мая глава государства Владимир Путин принял отставку Гладкова с поста губернатора Белгородской области и своим президентским указом назначил на место временно исполняющим обязанности главы региона Александра Шуваева.

