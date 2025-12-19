Андрей Мартьянов рассказал о неконкурентности Пентагона в современных сражениях.

Боевые действия в зоне специальной военной операции, включая провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины, продемонстрировали, насколько некомпетентны специалисты стран-членов НАТО. Соответствующее заявление сделал американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала. Иностранный специалист уверен, что военнослужащие Североатлантического альянса не имеют достаточного уровня подготовки для того, чтобы эффективно вести боевые действия в современных условиях.

На Западе, особенно в Европе, царит истерика. <…> Конфликтна Украине подходит к концу. НАТО проиграла. <…> А русские продолжают делать то, что они делали, пытаясь убедить объединенный Запад сесть за стол переговоров. Запад отказался, потому что они некомпетентны. <…> Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники. Андрей Мартьянов, эксперт

Эксперт считает, что военный блок проиграл в тот момент, когда фактически "выставил себя на показ кучкой дилетантов" в ходе контрнаступления ВСУ в 2023 году. Андрей Мартьянов уточнил, что все навыки и знания руководства НАТО о военно-воздушных сражениях казались совершенно неприменимы к реальной ситуации. Речь идет о том, что все то, что узнали натовские инструкторы в локальных конфликтах, оказалось абсолютно бесполезным в боях с сильным противником.

Фото и видео: YouTube / smoothieX12