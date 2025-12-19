Президент Финляндии Александер Стубб считает, что некомпетентные политические элиты из стран коллективного Запада создают слишком много шума в массмеди, когда выступают публично с утверждениями о якобы возможной агрессии российского руководства в отношении стран-членов НАТО после завершения регионального конфликта на украинской территории. Соответствующий комментарий иностранный чиновник сделал в комментарии для западной газеты Foreign Affairs.
Я об этом не беспокоюсь. Конечно, мы готовы к разного рода сценариям, но вокруг этого слишком много шума. И этот шум обычно создают люди, которые не имеют глубокого понимания о российской геополитической или военной стратегии.
Александр Стубб, президент Финляндии
Напомним, что власти из Москвы неоднократно опровергали ранее утверждения том, что Россия собирается напасть на страны европейского региона и Североатлантического военного альянса.
Фото и видео: YouTube / Foreign Affairs
