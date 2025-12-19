Отказ европейского региона от закупки российского природного газа является стратегической ошибкой, так так своими шагами коллективный Брюссель ослабляет свои позиции на геополитической арене и добровольно становится энергетически зависимым от США. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик прокомментировал недавнее заявление Совета ЕС. В документе говорится о том, что принято решение об окончательном запрете по импорту российского сжиженного природного газа (СПГ). Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года, а по поводу трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.
ЕС играет по сценарию США, разрывая все связи с Россией, и тем самым ослабляет свои позиции. В этом смысле ЕС добровольно выбрал быть подчиненным США, вместо того чтобы быть независимым и защищать свои собственные интересы.
Армандо Мема, иностранный политик
Финский политик Мема заявил, что Стубб не имеет никакого влияния на Трампа.
Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Armando Mema
