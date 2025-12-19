Армандо Мема оценил резолюцию Совета ЕС по запрету экспорта энергоресурсов из Москвы.

Отказ европейского региона от закупки российского природного газа является стратегической ошибкой, так так своими шагами коллективный Брюссель ослабляет свои позиции на геополитической арене и добровольно становится энергетически зависимым от США. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик прокомментировал недавнее заявление Совета ЕС. В документе говорится о том, что принято решение об окончательном запрете по импорту российского сжиженного природного газа (СПГ). Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года, а по поводу трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.

ЕС играет по сценарию США, разрывая все связи с Россией, и тем самым ослабляет свои позиции. В этом смысле ЕС добровольно выбрал быть подчиненным США, вместо того чтобы быть независимым и защищать свои собственные интересы. Армандо Мема, иностранный политик

Финский политик Мема заявил, что Стубб не имеет никакого влияния на Трампа.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Armando Mema