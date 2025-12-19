Эксперт оценил попытку Александра Стубба решить вопрос Гренландии в сауне.

Александр Стубб не имеет никакого влияния на внешнеполитические решения президента США Дональда Трампа, в том числе по вопросу Гренландии. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема журналистам новостного агентства "ТАСС". Иностранный политик заметил, что на Западе меди часто называют политического деятеля другом лидера Белого дома, говоря о регулярном общении между сторонами. А 20 января президент Финляндии назвал поход с американским коллегой в сауну способом урегулировать конфликт, который наблюдается вокруг Гренландии.

Здесь, в Финляндии, СМИ изображали его как лучшего друга Трампа, показывая их на фотографиях вместе играющими в гольф в Мар-а-Лаго, и как будто он действительно имеет влияние на дипломатические отношения с США или президентом Трампом. Реальность совершенно иная: Финляндия считается страной-сателлитом США, которая, безусловно, не может как-либо повлиять на внешнюю политику США. Армандо Мема, иностранный политик

В Хельсинки считают, что Александр Стубб "не играет никакой роли" в решении вопроса о территориальных притязаниях США на датский остров. Эксперт заметил, что Финляндия вошла в число восьми стран, которые американский президент намеревался наказать дополнительными пошлинами за противодействие присоединению Гренландии к США.

