Армандо Мема считает, что позиция Европы бьет по национальным интересам всего региона.

Отказ проводить переговоры с Россией вредит Украине и всему европейскому региону. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик заметил, что такие высказывания со стороны политических элит из стран-членов коллективного Брюсселя, а также действия властей привели к региональному конфликту Киева и Москвы.

Глава МИД Литвы Будрис заявляет, что переговоры с Россией бесполезны и непродуктивны, выступая за усиление давления и новые санкции. Такие слова обходятся Украине высокой ценой и продолжают бить по интересам Европы. Армандо Мема, иностранный политик

Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. В ходе мероприяия немецкий политик не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но также назвал Россию европейским государством. Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление французского президента Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику.

