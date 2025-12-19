Армандо Мема негативно оценил слова Элины Валтонен о необходимости расширения санкционного давления на Россию.

Заявление главы министра по иностранным делам Финляндии Элины Валтонен о необходимости усиления санкций в отношении Москвы поразило граждан этой европейской страны. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети. Иностранный политик заметил, что власти в Хельсинки больше выигрывает от деэскалации конфликта на Украине и попыток восстановить диалог с российским руководством, однако при этом действующее национальное правительство продолжает идти против своего народа и целей государства.

Министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций <…>. Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне. Армандо Мема, иностранный политик

Напомним, что на текущий неделе Элина Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предлагают Европейскому союзу ввести новые санкции в отношении России. По словам западного дипломата, коллективный Брюссель должен продолжать давление на Кремль вне независимости от возможного прекращения огня или мирного соглашения между Киевом и Москвой.

В Финляндии считают, что Лондон ракетами для Киева надеется продлить конфликт.

