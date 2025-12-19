Армандо Мема оценил вмешательство Великобритании в украинский кризис.

В Хельсинки назвали план национального правительства Великобритании по созданию новых ракет большой дальности для киевского режима свидетельством того, что Лондон остается ключевым спонсором продолжения украинского конфликта. Соответствующее заявление сделал представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема через социальные сети.Иностранный политик уверен, что реализация данного плана приблизит мир к ядерному кризису. Он задал вопрос о том, действительно ли этого хотят граждане Соединенного королевства.

Правительство Великобритании разработало план по созданию для Украины ракет большой дальности (500 км) для использования их против России. Это серьезное вмешательство со стороны британского правительства, Великобритания неоднократно выступала препятствием на пути к миру. Это наводит меня на мысль, что Великобритания является главным спонсором и главным инициатором прокси-войны. Армандо Мема, иностранный политик

Напомним, что британское Минобороны сообщило 11 декабря о том, что страна разработает новые баллистические ракеты под названием Nightfall для Украины, дальность полета которых превысит 500 километров. Такие высокоточные ракеты с 200-килограммовой боевой частью можно будет запускать с различных платформ. Максимальная стоимость изготовления одного боеприпаса составит 800 тысяч фунтов (1,07 миллиона долларов).

Финский политик Мема заявил, что Урсула фон дер Ляйен строит четвертый рейх.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Armando Mema