Армандо Мема, представитель финской консервативной партии "Альянс свободы", сообщил ТАСС, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен стремится к трансформации Европейского союза (ЕС) в подобие Четвертого рейха.

По словам политика, фон дер Ляйен, считающая создание "Четвертого рейха" единственным способом обеспечения стабильности в Европе, непреднамеренно оказывает поддержку президенту России Владимиру Путину. Российский лидер наблюдает дезинтеграцию ЕС, при этом лично не предпринимая никаких действий, направленных на его ослабление.

Мема напомнил, что первоначальной целью создания ЕС было поддержание мира, однако в настоящее время фон дер Ляйен занимается военной подготовкой Европы и планирует формирование общеевропейской армии. Несмотря на то, что глава ЕК часто заявляет о России как о главной угрозе для Европы, в действительности она, как и глава европейской дипломатии Кая Каллас, представляет собой реальную угрозу для единства ЕС.

Ранее американский предприниматель Илон Маск также использовал термин "Четвертый рейх" по отношению к Европе. В социальной сети X он поделился публикацией пользователя, выражавшего аналогичное мнение, добавив комментарий: "В значительной степени".

Фото: YouTube / European Commission