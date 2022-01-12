Глава ЕК встретилась в Германии с парламентариями для обсуждения законов ЕС в сфере бизнеса.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к переменам после ультиматума со стороны консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) немецкого канцлера Фридриха Мерца. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico со ссылкой на документ. В СМИ указали, что 27 апреля глава ЕК встретилась с парламентариями из консервативного блока Германии в Берлине. Законодатели обсудили с высокопоставленной гостьей из Брюсселя законы Европейского союза, которые якобы негативно влияют на бизнес в стране. В преддверии мероприятия политики усилили давление на главу ЕК, предъявив к ней 27 требований об упрощении и сокращении правил. По словам немецких политиков, эти пункты негативно влияют на предпринимательскую отрасль.

Мы полны решимости добиться перемен, чтобы в Европе и в государствах-членах мы могли быстрее и эффективнее создавать среду, в которой компании смогут расти и развивать необходимую им глобальную конкурентоспособность. слова главы ЕК в ответ на предложение консервативного блока Мерца

По мнению авторов материала, на встрече в Берлине Урсула фон дер Ляйен попыталась продемонстрировать единство целей стран-союзников регионального сообщества по дерегулированию.

Фон дер Ляйен призвала страны ЕС развивать атомную энергетику.

