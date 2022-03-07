Фон дер Ляйен призвала страны ЕС развивать атомную энергетику

По ее словам, Европа платит "чрезмерную цену за чрезмерную зависимость от углеродного топлива".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза развивать атомную энергетику. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, Европа платит "чрезмерную цену за чрезмерную зависимость от углеродного топлива". Она подчеркнула, что в скором времени углеродные ресурсы станут самой дорогой опцией. Глава ЕК призвала страны ЕС работать в этом направлении и "активнее электрифицировать европейскую экономику". Отмечается, что с начала кризиса вокруг Ирана счет ЕС за импорт энергоресурсов вырос на 22 млрд евро.

У нас есть все возможности производить зеленую и ядерную энергию в Европе, и мы будем реализовывать эту стратегию. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

