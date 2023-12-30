Фон дер Ляйен: ЕС может направить корабли в Ормузский пролив после конфликта

Глава ЕК объяснила позицию по конфликту США, Израиля с Ираном.

Европейский союз может направить корабли в Ормузский пролив только после завершения американо-израильских боевых действий против Ирана. Соответствующее заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам двусторонних переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Иностранка находится с рабочим визитом в Канберре. Она ответила на вопрос СМИ о роли коллективного Брюсселя в обеспечении безопасного судоходства в акватории Ближнего Востока.

Лидеры Европейского союза ясно дали понять, что они могут рассматривать возможность проведения операции или миссии только после окончания боевых действий. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Европейка признала факт того, что сейчас ситуация с энергетическим снабжением стала "критической для союзников во всем мире". В частности, регион ощущает на себе негативные последствия в виде роста цен на газ и нефть для предприятий и общества в целом.

