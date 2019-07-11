Трамп назвал Великобританию нищей и призвал начать добычу нефти в Северном море

Глава США одобрил планы нового британского премьер-министра по добыче нефти.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что поддерживает планы Энди Бернэма, который 20 июля должен вступить в должность премьер-министра Соединенного Королевства. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал в собственном аккаунте в социальной сети Truth Social. Иностранный политик из вашингтонской администрации заметил, что говорит о намерениях Лондона нарастить добычу нефти на месторождениях в акватории Северного моря. В США пояснили, что речь идет об одном из величайших на планете источников высококачественных энергетических ресурсов, запасы которого хватят на сотни лет. Однако большая часть недр до сих пор не разведана.

Жители Абердина в Шотландии танцуют на улицах, поскольку новый премьер-министр Энди Бернэм заявил, что он в полной мере откроет доступ к бесценным нефтяным запасам Северного моря... Она превратит Соединенное Королевство из нищей страны в одно из самых богатых в мире государств. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп отметил, что сейчас Великобритания "платит Норвегии миллиарды долларов ежегодно за поставку нефти. В США рассчитывают, что Лондон откажется от использования "старых и ужасных на вид ветрогенераторов".

Трамп назвал Россию угрозой для выборов в США.

Фото: Белый дом