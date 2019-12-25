Со льда водоема в Тосно спасли собаку

Спасатели города поймали ее и передали хозяйке.

Накануне вечером в Тосно состоялась операция по спасению животного. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство поступило сообщение о том, что собака сорвалась с поводка и выбежала на тонкий лед водоема. Спасатели города поймали ее и передали хозяйке.

Ранее на Piter.TV: в парке Городов-Героев спасена провалившаяся под лед петербурженка. Женщину 35 лет госпитализировали в больницу с переохлаждением.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти