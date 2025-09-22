В Тосно сотрудники ДПС спасли из огня людей и двух собак

Помимо этого, сотрудники ДПС обеспечили беспрепятственный проезд пожарной техники к очагу возгорания.

В Тосно сотрудники ДПС спасли людей из загоревшегося дома. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Тосно экипаж ДПС во время службы заметил густой дым в районе Коллективной улицы. Прибыв на место, полицейские обнаружили полыхающий гараж и пламя, которое уже перекинулось на жилой дом. Сотрудники ДПС незамедлительно вызвали службу спасения. Не дожидаясь пожарных, лейтенант полиции Александр Иванов и его напарник, младший лейтенант полиции Александр Рябинин бросились помогать людям.

Они помогли выбраться из горящего дома мужчине и женщине, сориентировали их и вывели на улицу двух их собак. После этого они помогли погорельцам переставить на безопасное расстояние их автомобиль с прицепом.

Узнав, что в соседнем доме проживает маломобильная пенсионерка, полицейские приняли меры для ее безопасности. Они помогли женщине покинуть дом, предварительно собрав все необходимые ей вещи.

Помимо этого, сотрудники ДПС обеспечили беспрепятственный проезд пожарной техники к очагу возгорания.

Благодаря действиям инспекторов ДПС удалось избежать жертв.

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО