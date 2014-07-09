Пенсионерка погибла под колесами Hyundai в Тосненском районе

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Вечером 6 апреля на 8-м километре автодороги "Подъезды и проезд по городу Тосно" 47-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 71-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте от полученных телесных повреждений. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

