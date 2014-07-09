  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:32
116
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пенсионерка погибла под колесами Hyundai в Тосненском районе

0 0

Пожилая женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. 

Вечером 6 апреля на 8-м километре автодороги "Подъезды и проезд по городу Тосно" 47-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 71-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. 

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте от полученных телесных повреждений. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что после смертельного ДТП в поселке Морозова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водитель иномарки, двигаясь задним ходом по внутридворовой территории на улице Мира, сбил свою супругу. Женщина скончалась. 

Видео, фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, тосно
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии