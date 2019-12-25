После смертельного ДТП в поселке Морозова возбуждено уголовное дело

Водитель Hyundai сбил свою жену, она погибла на месте.

Правоохранители Всеволожского района возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ после смертельного ДТП. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 5 апреля 48-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь задним ходом по внутридворовой территории на улице Мира в поселке имени Морозова, наехал на свою 54-летнюю супругу. В результате аварии женщина скончалась на месте от телесных повреждений.

Мужчине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

