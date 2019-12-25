Авария на трассе М-11 под Петербургом перекрыла движение

По информации МЧС России, два грузовика столкнулись в попутном направлении.

На трассе М-11 "Нева" в Тосненском районе Ленинградской области утром 6 апреля произошло ДТП. Об этом рассказали в компании "Автодор".

Из-за аварии приостанавливали движение на 640-м километре автодороги. Был возможен съезд на 545-м километре в Новгородской области.

По информации МЧС России, два грузовика столкнулись в попутном направлении. Никто не пострадал, на месте работали сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии в Приозерском районе. На 47-м километре трассы "Сортавала" 79-летняя водительница столкнулась с двигавшейся впереди машиной Scania. В результате управлявшая иномаркой получила травмы средней степени тяжести, ее госпитализировали. А пассажирка 49 лет скончалась на месте.

