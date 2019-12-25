  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Авария на трассе М-11 под Петербургом перекрыла движение
Сегодня, 8:54
310
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

На трассе М-11 "Нева" в Тосненском районе Ленинградской области утром 6 апреля произошло ДТП. Об этом рассказали в компании "Автодор". 

Из-за аварии приостанавливали движение на 640-м километре автодороги. Был возможен съезд на 545-м километре в Новгородской области. 

Скриншот: Яндекс.Карты 

По информации МЧС России, два грузовика столкнулись в попутном направлении. Никто не пострадал, на месте работали сотрудники ГИБДД и аварийный комиссар. Все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии в Приозерском районе. На 47-м километре трассы "Сортавала" 79-летняя водительница столкнулась с двигавшейся впереди машиной Scania. В результате управлявшая иномаркой получила травмы средней степени тяжести, ее госпитализировали. А пассажирка 49 лет скончалась на месте. 

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, м-11
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии