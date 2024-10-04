После массового ДТП под Тосно возбуждено уголовное дело

После смертельного ДТП под Тосно возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 24 марта на 117-м километре автодороги А-120 водитель грузовика JAC 65 лет выехал на встречную полосу движения из-за лопнувшего колеса, где столкнулся с бензовозом и машиной Kia Rio.

В результате аварии 65-летний мужчина за рулем Kia погиб на месте, а 44-летнего водителя бензовоза госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Задержан управлявший грузовиком, по факту происшествия организована проверка.

Ранее на Piter.TV: водитель Volkswagen сбил насмерть пешехода на 18-м километре Волхонского шоссе. Виновник ДТП за период с 2025 года по 2026-й привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 36 раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

