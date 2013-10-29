Сегодня, 10:59
Водитель Volkswagen сбил насмерть пешехода на Волхонском шоссе

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 18-м километре Волхонского шоссе. По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 23 марта 34-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на мужчину 64 лет. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте. 

Уточняется, что управлявший иномаркой за период с 2025 года по 2026-й привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 36 раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: на Кольцевой автодороге в Ленобласти под колесами Volkswagen погиб шестиклассник. Мальчик перебегал трассу в неположенном месте. Правоохранители также решают вопрос о возбуждении дела. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

