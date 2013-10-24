  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На КАД в Ленобласти под колесами Volkswagen погиб шестиклассник
Сегодня, 8:57
54
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили в МВД России. 

Вечером 22 марта на 89-м километре внешней стороны Кольцевой автодороги Петербурга 48-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 12-летнего шестиклассника, который перебегал трассу в неположенном месте. В результате аварии мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что аварией с пострадавшими детьми в Пушкине заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Травмы получили женщина и ее две дочери, сам водитель отделался незначительными ушибами.

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии