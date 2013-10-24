На КАД в Ленобласти под колесами Volkswagen погиб шестиклассник

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили в МВД России.

Вечером 22 марта на 89-м километре внешней стороны Кольцевой автодороги Петербурга 48-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на 12-летнего шестиклассника, который перебегал трассу в неположенном месте. В результате аварии мальчик скончался на месте происшествия от полученных травм.

