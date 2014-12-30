Аварией с пострадавшими детьми в Пушкине заинтересовался Бастрыкин

В центральный аппарат СК РФ представят доклад об обстоятельствах ДТП в Пушкинском районе Петербурга. Об этом сообщили в ведомстве 20 марта.

В Пушкине на углу Ленинградской и Оранжерейной улиц 79-летний мужчина за рулем автомобиля Subaru Forester въехал в остановку общественного транспорта, сбив женщину и ее двух 10-летних дочерей. Они ожидали автобус. Всех троих госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами, сам водитель отделался незначительными ушибами. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Козлову В. П. представить доклад о результатах рассмотрения ходатайства, а также об установленных обстоятельствах.

