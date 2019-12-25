Петербургская прокуратура добивается компенсации для пострадавшего в ДТП подростка

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению матери ребенка, который пострадал в ДТП. В апреле прошлого года около дома 24 по Русановской улице водитель Chevrolet совершил наезд на 11-летнего мальчика, передвигавшегося на самокате. Школьника госпитализировали в больницу, ему диагностировали повреждения средней степени тяжести, сообщили 19 марта в надзорном ведомстве.

После аварии подросток проходил долгое лечение и реабилитацию. Управлявшего авто привлекли к административной ответственности по ст. 12.24 КоАП РФ, а вопрос о взыскании в пользу пострадавшего компенсации не был решен. Прокурор направил в суд соответствующее исковое заявление, в настоящее время его рассматривают.

Фото: Piter.TV