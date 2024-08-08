Прокуратура требует выплатить компенсацию петербуржцу, который получил перелом на гололеде

Инцидент произошел в январе 2025 года на улице Турку.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку по обращению 80-летнего мужчины. В январе 2025 года пенсионер сломал шейку бедра после того, как поскользнулся и упал на гололеде возле дома 11 по улице Турку. Он длительное время лечился и все еще проходит реабилитацию.

Как рассказали в надзорном ведомстве, падение произошло из-за плохой уборки территории ответственной организацией. Так, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" компенсации морального вреда. Сейчас заявление рассматривается.

