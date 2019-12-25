Житель Петербурга заплатит 340 тыс. рублей за травмы мальчика на карусели

У потерпевшего зафиксировали перелом большеберцовой кости.

Мировой судья Петербурга огласила приговор в отношении местного жителя, которому вменили ч. 1 ст. 118 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов накануне.

В январе прошлого года мужчина, находясь на детской площадке на улице Маршала Захарова, сильно раскрутил на карусели чужого ребенка 2016 года рождения. В результате мальчик потерял равновесие и упал с нее, ударившись ногой. У потерпевшего зафиксировали перелом большеберцовой кости.

Вину подсудимый признал. Суд назначил наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей в доход государства. А в счет компенсации морального вреда с него взыскали 300 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: получившей перелом плеча на гололеде в Пушкине выплатят 150 тыс. рублей компенсации. Инцидент произошел на Красносельском шоссе.

Фото: Piter.TV