Получившей перелом плеча на гололеде в Пушкине выплатят 150 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 12:45
Инцидент произошел на Красносельском шоссе.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 64-летней женщины. В январе 2025 года потерпевшая упала на гололеде на Красносельском шоссе в Пушкине, в результате чего получила закрытый перелом плечевой кости со смещением, сообщили в надзорном ведомстве 2 марта. 

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, ей выплатят 150 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что восьмилетняя девочка, сломавшая нос в парке развлечений на Стачек, получила компенсацию более 200 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гололёд, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

