Получившей перелом плеча на гололеде в Пушкине выплатят 150 тыс. рублей компенсации

Инцидент произошел на Красносельском шоссе.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению 64-летней женщины. В январе 2025 года потерпевшая упала на гололеде на Красносельском шоссе в Пушкине, в результате чего получила закрытый перелом плечевой кости со смещением, сообщили в надзорном ведомстве 2 марта.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, ей выплатят 150 тыс. рублей.

