Восьмилетняя девочка, сломавшая нос в парке развлечений на Стачек, получила компенсацию более 200 тыс. рублей
Сегодня, 15:37
На футбольной площадке пострадавшая повисла на воротах, которые опрокинулись из-за того, что не были закреплены.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению матери восьмилетней девочки. В апреле прошлого года ребенок находился в детской игровой зоне торгово-развлекательного комплекса на проспекте Стачек. На футбольной площадке пострадавшая повисла на воротах, которые опрокинулись из-за того, что не были закреплены. В результате у нее зафиксировали закрытый перелом носа, сообщили в надзорном ведомстве 10 февраля. 

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с организации, обслуживающей игровое оборудование, компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, семье выплатили 150 тыс. рублей и штраф в размере 75 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерке выплатят 500 тыс. рублей компенсации после падения на гололеде в Калининском районе. 

Фото: Piter.TV 

