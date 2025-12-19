Восьмилетняя девочка, сломавшая нос в парке развлечений на Стачек, получила компенсацию более 200 тыс. рублей

На футбольной площадке пострадавшая повисла на воротах, которые опрокинулись из-за того, что не были закреплены.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению матери восьмилетней девочки. В апреле прошлого года ребенок находился в детской игровой зоне торгово-развлекательного комплекса на проспекте Стачек. На футбольной площадке пострадавшая повисла на воротах, которые опрокинулись из-за того, что не были закреплены. В результате у нее зафиксировали закрытый перелом носа, сообщили в надзорном ведомстве 10 февраля.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с организации, обслуживающей игровое оборудование, компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, семье выплатили 150 тыс. рублей и штраф в размере 75 тыс. рублей.

