Пенсионерке выплатят 500 тыс. рублей компенсации после падения на гололеде в Калининском районе

Женщина получила компрессионный перелом позвоночника и серьезные ушибы затылка.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 67-летней женщины. В марте 2025 года она поскользнулась и упала на улице Карпинского, получив компрессионный перелом позвоночника и серьезные ушибы затылка, рассказали в надзорном ведомстве.

Падение пострадавшей произошло из-за плохой уборки территории со стороны ГКУ "Жилищное агентство Калининского района". Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Требования удовлетворены.

