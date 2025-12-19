  1. Главная
Пенсионерке выплатят 500 тыс. рублей компенсации после падения на гололеде в Калининском районе
Сегодня, 8:58
Женщина получила компрессионный перелом позвоночника и серьезные ушибы затылка.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению 67-летней женщины. В марте 2025 года она поскользнулась и упала на улице Карпинского, получив компрессионный перелом позвоночника и серьезные ушибы затылка, рассказали в надзорном ведомстве. 

Падение пострадавшей произошло из-за плохой уборки территории со стороны ГКУ "Жилищное агентство Калининского района". Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Требования удовлетворены. 

Ранее на Piter.TV: петербургская организация задержала зарплату 33 сотрудникам. Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании. 

Фото: Piter.TV 

