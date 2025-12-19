  1. Главная
Петербургская организация задержала зарплату 33 сотрудникам
Сегодня, 12:00
Петербургская организация задержала зарплату 33 сотрудникам

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению бывших сотрудников общества с ограниченной ответственностью. За сентябрь 2025 года организация не выплатила зарплату 33 работникам, рассказали 28 января в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, сейчас его рассматривают. Фактическое восстановление трудовых прав горожан контролируется. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре в Петербурге 45 работникам выплатили 3 млн рублей задолженности. Потерпевшие также получили компенсации. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

