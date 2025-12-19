Петербургская организация задержала зарплату 33 сотрудникам

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению бывших сотрудников общества с ограниченной ответственностью. За сентябрь 2025 года организация не выплатила зарплату 33 работникам, рассказали 28 января в надзорном ведомстве.
Прокурор внес представление в адрес генерального директора компании, сейчас его рассматривают. Фактическое восстановление трудовых прав горожан контролируется.
Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре в Петербурге 45 работникам выплатили 3 млн рублей задолженности. Потерпевшие также получили компенсации.
Фото: Piter.TV
