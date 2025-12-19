  1. Главная
Благодаря прокуратуре в Петербурге 45 работникам выплатили 3 млн рублей задолженности
Сегодня, 9:50
Потерпевшие также получили компенсации.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. За август 2025 года 45 сотрудникам акционерного общества не выплатили заработную плату на сумму 3 млн рублей, рассказали 21 января в надзорном ведомстве. 

Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя невыплаченной зарплаты, а также компенсации за нарушение установленного срока выплаты и компенсации морального вреда. Все требования удовлетворены. 

Ранее на Piter.TV: экс-сотруднику петербургской компании выплатили долг по зарплате благодаря прокуратуре. После увольнения работодатель не произвел окончательный расчет, задолженность превысила 60 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

