Благодаря прокуратуре в Петербурге 45 работникам выплатили 3 млн рублей задолженности

Потерпевшие также получили компенсации.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. За август 2025 года 45 сотрудникам акционерного общества не выплатили заработную плату на сумму 3 млн рублей, рассказали 21 января в надзорном ведомстве.

Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании с работодателя невыплаченной зарплаты, а также компенсации за нарушение установленного срока выплаты и компенсации морального вреда. Все требования удовлетворены.

Фото: Piter.TV