Экс-сотруднику петербургской компании выплатили долг по зарплате благодаря прокуратуре
Сегодня, 11:50
После увольнения работодатель не произвел окончательный расчет, задолженность превысила 60 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. С апреля по ноябрь 2025 года местный житель работал в организации менеджером по продажам. После увольнения работодатель не произвел окончательный расчет, задолженность превысила 60 тыс. рублей, рассказали 19 января в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес руководителя общества с ограниченной ответственностью, его рассмотрели и удовлетворили. Задолженность погашена в полном объеме. 

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура потребовала обспечить мужчину необходимым лекарством. На основании заключения врача ему назначили препарат, который должны были выдать в льготном порядке, однако этого не произошло.

Фото: Piter.TV 

