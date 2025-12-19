Экс-сотруднику петербургской компании выплатили долг по зарплате благодаря прокуратуре

После увольнения работодатель не произвел окончательный расчет, задолженность превысила 60 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. С апреля по ноябрь 2025 года местный житель работал в организации менеджером по продажам. После увольнения работодатель не произвел окончательный расчет, задолженность превысила 60 тыс. рублей, рассказали 19 января в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление в адрес руководителя общества с ограниченной ответственностью, его рассмотрели и удовлетворили. Задолженность погашена в полном объеме.

