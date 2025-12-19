  1. Главная
Петербургская прокуратура потребовала выдать мужчине необходимое лекарство
Сегодня, 9:49
На основании заключения врача местному жителю назначили препарат, который должны были выдать в льготном порядке, однако этого не произошло.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о лекарственном обеспечении. На основании заключения врача в прошлом году местному жителю назначили препарат, который должны были выдать в льготном порядке, однако этого не произошло, и мужчина обратился в надзорное ведомство. 

Главному врачу больницы вынесено представление, сейчас оно находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой. 

Ранее на Piter.TV: после падения на льду пожилая петербурженка получила 300 тыс. рублей компенсации. Причина случившегося – плохая уборка территории со стороны АО "Коломяжское". 

Фото: Piter.TV 

