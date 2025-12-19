  1. Главная
После падения на льду пожилая петербурженка получила 300 тыс. рублей компенсации
Сегодня, 9:26
Падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны АО "Коломяжское".

Прокуратура Приморского района провела проверку по обращению 65-летней петербурженки. В январе 2024 года заявительница поскользнулась и упала на Комендантской площади, что произошло из-за плохой уборки территории со стороны АО "Коломяжское", сообщили 16 января в надзорном ведомстве. 

Прокурор предъявил в суд исковое заявление к организации о компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Требования удовлетворены, пострадавшей выплатили средства. 

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря петербургской прокуратуре девочке с инвалидностью вернут деньги, потраченные на лекарство. Препарат за 50 тыс. рублей купил ее отец. 

Фото: Piter.TV 

