После падения на льду пожилая петербурженка получила 300 тыс. рублей компенсации

Прокуратура Приморского района провела проверку по обращению 65-летней петербурженки. В январе 2024 года заявительница поскользнулась и упала на Комендантской площади, что произошло из-за плохой уборки территории со стороны АО "Коломяжское", сообщили 16 января в надзорном ведомстве.

Прокурор предъявил в суд исковое заявление к организации о компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Требования удовлетворены, пострадавшей выплатили средства.

Фото: Piter.TV