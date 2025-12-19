  1. Главная
Благодаря петербургской прокуратуре девочке с инвалидностью вернут деньги, потраченные на лекарство
Сегодня, 11:30
Препарат за 50 тыс. рублей купил отец несовершеннолетней.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению законного представителя 10-летнего ребенка с инвалидностью. Девочка страдает хроническим заболеванием и имеет право на льготное обеспечение лекарством, однако препарат ей не выдали, рассказали 13 января в надзорном ведомстве. 

Лекарство за 50 тыс. рублей купил отец несовершеннолетней. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании городского комитета по здравоохранению возместить семье сумму, потраченную на самостоятельное приобретение препарата. Требования удовлетворены. 

Ранее на Piter.TV: семья петербуржца, который погиб на производстве, получила 1,2 млн рублей компенсации. У сотрудника остались две дочери и сын. 

Фото: Piter.TV 

