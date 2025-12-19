Семья петербуржца, который погиб на производстве, получила 1,2 млн рублей компенсации

У сотрудника остались две дочери и сын.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению матери троих детей. В результате несчастного случая на производстве погиб ее супруг и отец несовершеннолетних, рассказали 13 января в надзорном ведомстве.

В том числе, трагедия произошла по вине работодателя. У сотрудника остались две дочери и сын. После вмешательства прокуратуры организация выплатила многодетной семье компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга взыскивает компенсацию в пользу школьника, получившего перелом на физкультуре. Учителя не организовали должным образом контроль за поведением детей.

Фото: Piter.TV