  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Семья петербуржца, который погиб на производстве, получила 1,2 млн рублей компенсации
Сегодня, 9:26
153
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Семья петербуржца, который погиб на производстве, получила 1,2 млн рублей компенсации

0 0

У сотрудника остались две дочери и сын.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку по обращению матери троих детей. В результате несчастного случая на производстве погиб ее супруг и отец несовершеннолетних, рассказали 13 января в надзорном ведомстве. 

В том числе, трагедия произошла по вине работодателя. У сотрудника остались две дочери и сын. После вмешательства прокуратуры организация выплатила многодетной семье компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга взыскивает компенсацию в пользу школьника, получившего перелом на физкультуре. Учителя не организовали должным образом контроль за поведением детей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии