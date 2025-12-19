Прокуратура Петербурга взыскивает компенсацию в пользу школьника, получившего перелом на физкультуре

Согласно проверке, преподаватели не организовали должным образом контроль за поведением детей.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку по факту травмирования школьника. В сентябре 2025 года мальчик был на уроке физкультуры и получил закрытый перелом правой лучевой кости, рассказали 12 января в надзорном ведомстве.

Согласно проверке, преподаватели не организовали должным образом контроль за поведением детей и правильным выполнением бегового упражнения приставным шагом. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Сейчас заявление рассматривают.

