  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчине с инвалидностью возместят более 1 млн рублей за лекарство в Петербурге
Сегодня, 9:10
124
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мужчине с инвалидностью возместят более 1 млн рублей за лекарство в Петербурге

0 0

Горожанину выплатят также компенсацию морального вреда.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении по обращению местного жителя с инвалидностью первой группы. Мужчине было назначено лечение лекарственным препаратом, однако медикамент своевременно не выдали. По этой причине пациент купил лекарство на свои средства, потратив 550 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 23 декабря. 

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с городского комитета по здравоохранению в пользу инвалида суммы, которую он затратил на препарат, а также компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Все требования удовлетворены. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура требует погасить задолженность по зарплате перед сотрудником в 126 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лекарство, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии