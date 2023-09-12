Мужчине с инвалидностью возместят более 1 млн рублей за лекарство в Петербурге

Горожанину выплатят также компенсацию морального вреда.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства о здравоохранении по обращению местного жителя с инвалидностью первой группы. Мужчине было назначено лечение лекарственным препаратом, однако медикамент своевременно не выдали. По этой причине пациент купил лекарство на свои средства, потратив 550 тыс. рублей, сообщили в надзорном ведомстве 23 декабря.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с городского комитета по здравоохранению в пользу инвалида суммы, которую он затратил на препарат, а также компенсации морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Все требования удовлетворены.

