Петербургская прокуратура требует погасить задолженность по зарплате перед сотрудником в 126 тыс. рублей

Прокуратура внесла руководителю организации представление, которое в настоящее время рассматривают.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Перед сотрудником общества с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по зарплате в размере около 126 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 22 декабря.

Прокуратура внесла руководителю организации представление, которое в настоящее время рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется.

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга сотрудникам вернули долг по зарплате в 500 тыс. рублей. В конце августа с четырьмя работниками ООО были расторгнуты трудовые договоры.

Фото: Piter.TV