  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская прокуратура требует погасить задолженность по зарплате перед сотрудником в 126 тыс. рублей
Сегодня, 15:47
58
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская прокуратура требует погасить задолженность по зарплате перед сотрудником в 126 тыс. рублей

0 0

Прокуратура внесла руководителю организации представление, которое в настоящее время рассматривают.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. Перед сотрудником общества с ограниченной ответственностью образовалась задолженность по зарплате в размере около 126 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 22 декабря. 

Прокуратура внесла руководителю организации представление, которое в настоящее время рассматривают. Фактическое устранение нарушений контролируется. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре Петербурга сотрудникам вернули долг по зарплате в 500 тыс. рублей. В конце августа с четырьмя работниками ООО были расторгнуты трудовые договоры.

Фото: Piter.TV 

Теги: зарплата, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии