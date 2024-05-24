  1. Главная
Благодаря прокуратуре Петербурга сотрудникам вернули долг по зарплате в 500 тыс. рублей
Сегодня, 9:17
В конце августа с четырьмя работниками ООО были расторгнуты трудовые договоры.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В конце августа с четырьмя сотрудниками ООО были расторгнуты трудовые договоры, при этом работодатель не произвел окончательный расчет в день увольнения. Общая сумма задолженности по зарплате составила свыше 500 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 9 декабря. 

Прокурор внес представление в адрес руководителя компании. По результатам его рассмотрения задолженность перед бывшими работниками погашена в полном объеме. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге закрыли частный пансионат для пожилых из-за нарушений. В частности, арендованный дом эксплуатировали не по назначению. 

Фото: Piter.TV 

