Благодаря прокуратуре Петербурга сотрудникам вернули долг по зарплате в 500 тыс. рублей

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства. В конце августа с четырьмя сотрудниками ООО были расторгнуты трудовые договоры, при этом работодатель не произвел окончательный расчет в день увольнения. Общая сумма задолженности по зарплате составила свыше 500 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 9 декабря.

Прокурор внес представление в адрес руководителя компании. По результатам его рассмотрения задолженность перед бывшими работниками погашена в полном объеме.

Фото: Piter.TV