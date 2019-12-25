В Петербурге закрыли частный пансионат для пожилых из-за опасных нарушений

Руководителю организации направлено прокурорское предписание, принятое к исполнению.

Прокуратурой Пушкинского района была проведена проверка исполнения о социальной защите населения, в которой участвовали специалисты контролирующих органов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что ООО "Наследие" организовало в арендуемом частном доме в поселке Александровское Пушкинского района предоставление платных услуг по постоянному размещению и уходу за лицами преклонного возраста. В результате проведенной проверки установлено наличие многочисленных нарушений санитарных и противопожарных требований, а также нормативных актов, регулирующих порядок содержания территории. Дом эксплуатировался не по назначению.

Руководителю организации направлено прокурорское предписание, принятое к исполнению. Действие учреждения по предоставлению социальных услуг гражданам пенсионного возраста прекратилось. Сейчас жильцы переданы своим близким.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга