Прокуратура помогла 15-летнему подростку взыскать долг с работодателя

Индивидуальный предприниматель не заключил с юношей официального трудового договора и удерживал положенную зарплату.

Проверка по обращению родителя несовершеннолетнего проведена прокуратурой Петроградского района Петербурга. Установлено, что летом 2025 года 15-летний подросток выполнял работу в одном из пунктов выдачи заказов популярного онлайн-маркетплейса, расположенного на Глухой Зелениной улице.

Несмотря на это, работодатель — индивидуальный предприниматель — не заключил с юношей официального трудового договора и удерживал положенную зарплату.

Благодаря вмешательству прокуратуры районных властей нарушения трудовых прав ребёнка устранены, долг перед ним, превышающий 20 тыс. рублей, выплачен в полном объёме.

Ранее мы сообщили о том, что новый пешеходный переход организовали на Колокольной улице после вмешательства прокуратуры.

Фото: Piter.TV