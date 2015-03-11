  1. Главная
Прокуратура помогла 15-летнему подростку взыскать долг с работодателя
Индивидуальный предприниматель не заключил с юношей официального трудового договора и удерживал положенную зарплату.

Проверка по обращению родителя несовершеннолетнего проведена прокуратурой Петроградского района Петербурга. Установлено, что летом 2025 года 15-летний подросток выполнял работу в одном из пунктов выдачи заказов популярного онлайн-маркетплейса, расположенного на Глухой Зелениной улице. 

Несмотря на это, работодатель — индивидуальный предприниматель — не заключил с юношей официального трудового договора и удерживал положенную зарплату.

Благодаря вмешательству прокуратуры районных властей нарушения трудовых прав ребёнка устранены, долг перед ним, превышающий 20 тыс. рублей, выплачен в полном объёме.

Фото:  Piter.TV

