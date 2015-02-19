  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новый пешеходный переход организовали на Колокольной улице после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 9:25
141
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новый пешеходный переход организовали на Колокольной улице после вмешательства прокуратуры

0 0

Для устранения выявленного нарушения районный прокурор обратился с официальным представлением в СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Прокуратура Центрального района осуществила проверку состояния дорожной инфраструктуры и уровня обеспеченности безопасности на дорогах.

Как было установлено ранее, на улице Колокольной предусмотрены пешеходные переходы лишь на въезде и выезде, вследствие чего жители вынуждены регулярно переходить дорогу вне специально оборудованных зон, подвергаясь риску аварийных ситуаций.

Для устранения выявленного нарушения районный прокурор обратился с официальным представлением в СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". Рассмотрев обращение, специалисты организовали дополнительную зону перехода для пешеходов на указанной улице.

Ранее мы сообщили о том, что капремонт дома 65 на Невском проспекте завершили.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Теги: прокуратура петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии