Новый пешеходный переход организовали на Колокольной улице после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Центрального района осуществила проверку состояния дорожной инфраструктуры и уровня обеспеченности безопасности на дорогах.

Как было установлено ранее, на улице Колокольной предусмотрены пешеходные переходы лишь на въезде и выезде, вследствие чего жители вынуждены регулярно переходить дорогу вне специально оборудованных зон, подвергаясь риску аварийных ситуаций.

Для устранения выявленного нарушения районный прокурор обратился с официальным представлением в СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". Рассмотрев обращение, специалисты организовали дополнительную зону перехода для пешеходов на указанной улице.

Фото: Telegram / Прокуратура г. Санкт-Петербурга