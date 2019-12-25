Капремонт дома 65 на Невском проспекте завершили

Этот объект возвращает к эпохе рубежа XIX–XX веков, олицетворяя собой богатство архитектурного стиля эклектизма.

Историческое здание на Невском проспекте, 65, принадлежащее некогда купцу Рюлю и архитектору Г.Г. Блокку, предстало перед жителями Петербурга в своём первозданном облике после завершения реставрационных работ. Этот объект возвращает к эпохе рубежа XIX–XX веков, олицетворяя собой богатство архитектурного стиля эклектизма, информирует пресс-служба капремонта.

Экстерьер строения впечатляет многообразием декоративных элементов: окна второго и третьего этажей подчёркнуты орнаментированными простыми проемами, декорированными изображениями масок (маскаронов), узорами листьев, медальонами, растительными венками и изящными украшениями в форме полотенец. Четвёртый этаж примечателен своим оформлением с фигурными и треугольными сандриками, инкрустированными профилем женских и мужских лиц, находящихся в медальонах, а центральное окно дополнительно выделяет оформление в виде полуколонн композиционного ордена.

На пятом этаже особое внимание привлекает оформление центрального оконного проёма, дополненного скульптурными фигурами Гермы, а сами окна окаймляются филенчатыми панелями с искусно вырезанными элементами-розетками. Шестой этаж представлен менее сложной отделкой, состоящей из простых наличников, прямой формы сандрика с геометрическими деталями ("полотенца") и небольшими каплями (гуттамами).

Отреставрированное строение гармонично вписывается в исторический облик Невского проспекта, демонстрируя утончённость и разнообразие эстетических решений своего времени.

Фото: Фонд капитального ремонта Петербурга