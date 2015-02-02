На улице Провиантской восстановили довоенный облик доходного дома фон Пирвица

Дому вернули утраченный декор, воссозданный по архивным материалам.

В Санкт-Петербурге завершается сезон капитального ремонта фасадов, в рамках которого уже подготовлены к сдаче более 150 объектов. Одним из знаковых проектов стала реставрация доходного дома архитектора фон Пирвица на Провиантской улице, где специалисты восстановили утраченные декоративные элементы. Как сообщили в Комитете по градостроительству и архитектуре, для точного воссоздания исторического облика здания потребовалась кропотливая работа в архивах.

На исторической фотографии было видно, что первый этаж выделен в шубной штукатурке. Все исторические фотографии — в черно-белом цвете, нам показалось более уместным выделить его в темных тонах, чтобы подчеркнуть фактуру как каменную. Анна Савина, начальник сектора колористики

Фото:Telegram / КГА

За шесть месяцев реставраторы укрепили кирпичную кладку, восстановили наличники, тяги и лепнину, выбрав растительный орнамент из сотен исторических вариантов. Аналогичные работы завершены на 15-й линии Васильевского острова, где расчистили и омолодили пять маскаронов, а цвет фасада подобрали в тон петербургскому небу.

Фото: Telegram / Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга

По словам представителей Фонда капитального ремонта, в дореволюционном Петербурге существовало множество скульптурных мастерских, предлагавших типовые архитектурные элементы на любой вкус. Это наследие теперь бережно восстанавливается. В 2026 году программа реставрации фасадов станет еще масштабнее — планируется отремонтировать около двухсот исторических зданий.

Фото: Telegram / КГА