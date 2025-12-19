Смольный подготовил регламент типовых элементов праздничного оформления фасадов в Петербурге

В рамках регламентов предложены варианты оформления входов в здания, витрин и окон к Новому году и Рождеству (с 1 декабря по 25 января), а также к 8 Марта (с 3 по 10 марта).

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга представил на общественное обсуждение проект поправок в правила благоустройства, которые устанавливают эстетические нормы для озеленения и праздничного оформления фасадов зданий. Материалы опубликованы на официальном сайте Смольного.

В рамках регламентов предложены варианты оформления входов в здания, витрин и окон к Новому году и Рождеству (с 1 декабря по 25 января), а также к 8 Марта (с 3 по 10 марта).

Согласно проекту, если используются стандартные решения, указанные в регламентах, отдельное согласование проекта озеленения фасада с Комитетом по градостроительству и архитектуре не потребуется. В случае нестандартного оформления потребуется согласование. При этом сохраняется требование размещать элементы без крепления к архитектурным деталям и конструктивным элементам фасада, за исключением креплений в откосы проема и конструкции цветочниц, предусмотренных первоначальным проектом здания.

В пояснительной записке указано, что данные требования направлены на сохранение архитектурного облика и эстетического состояния города, а использование унифицированных решений должно упростить процесс размещения сезонного декора.

