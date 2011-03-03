Сборы петербургского фонда капремонта впервые достигли 100 млрд рублей

На повестке заседания стоят вопросы, адресованные руководству фонда и специалистам Жилищного комитета.

Парламентская комиссия Петербурга по вопросам городского хозяйства планирует обсудить отчет Фонда капремонта многоквартирных домов за 2024 год на заседании 19 мая, передает издание "Деловой Петербург".

На повестке заседания стоят вопросы, адресованные руководству фонда и специалистам Жилищного комитета.

Согласно опубликованной отчетности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта МКД СПб", в течение прошлого года собрано около 20 миллиардов рублей взносов, что немного превышает аналогичный показатель предыдущего года — 19,3 миллиарда рублей. Таким образом, совокупная сумма накопленных фондом средств за весь период существования с 2014 года впервые преодолела рубеж в 100 миллиардов рублей.

Однако размер задолженности по взносам на капитальный ремонт продолжил расти и составил 5,4 миллиарда рублей, увеличившись относительно аналогичного показателя 2023 года примерно на 100 миллионов рублей.

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Фото: Piter.TV