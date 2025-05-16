Обследованы строительные конструкции церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади

Специалисты детально изучили техническое состояние строения и подготовили соответствующие рекомендации.

Специалистами проведена оценка состояния конструктивных элементов храма Спаса Нерукотворного Образа, находящегося на Конюшенной площади Петербурга, сообщили в Городском управлении инвентаризации и оценки недвижимости, которое осуществляет оперативное управление объектом, пишет "Петербургский дневник".

Специалисты детально изучили техническое состояние строения и подготовили соответствующие рекомендации, необходимые для дальнейшей разработки проекта аварийно-восстановительных мер и консервационных работ, направленных на сохранение уникальных частей исторического сооружения.

Как сообщалось ранее в СМИ, комплекс мероприятий включает лабораторные исследования стройматериалов, визуальное обследование конструкций, фиксацию имеющихся повреждений и дефектов с помощью фотосъемки, составление карты выявленных нарушений и оценку устойчивости грунта под фундаментом здания.

Недавно Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга рассмотрел и утвердил разработанный архитектурным бюро "Студия 44" эскизный проект реставрации Конюшенного ведомства. Специалисты бюро провели научные исследования и обследования, основываясь на результатах которых и был подготовлен проект реконструкции и адаптации этого историко-культурного ансамбля.

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