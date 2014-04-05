На фасаде доходного дома Киселева в Петербурге восстановили историческую облицовку

Здание, возведённое в 1905 году по проекту архитектора Владимира Гартмана, первоначально принадлежало предпринимателю Александру Красавину, специализировавшемуся на продаже галантереи.

Решение облицевать фасад дома №17 на Большом проспекте глазурованной плиткой принято в рамках программы капитального ремонта фасадов исторических зданий, информирует пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга.

Идея реставрации облицовочного слоя возникла после изучения исторического чертежа, хранящегося в архивах. Документ подтверждает, что изначально фасад был покрыт керамической плиткой. Архитектурная реставрация подтвердила данную версию, раскрыв следы старой плитки под слоем штукатурки.

Имея несколько построек в городе, Красавин использовал одинаковую плитку для отделки фасадов всех своих владений.

Исторически в здании жили знаменитые деятели культуры, среди которых архитектор Александр Барановский, живописец Пётр Мясоедов, а также проводились встречи творческого объединения "Объединение реального искусства", членами которого являлись поэты Даниил Хармс и Николай Заболоцкий.

Фото: пресс-служба КГА Петербурга